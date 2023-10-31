Более двухсот машин за вечер остановили сотрудники ГИБДД во Владимире. Полицейские ловили...

Более двухсот машин за вечер остановили сотрудники ГИБДД во Владимире.Полицейские ловили нетрезвых водителей. Рейдовые мероприятия проходят еженедельно.Итоговый улов: двое нарушителей без полисов ОСАГО. Один нетрезвый автолюбитель с промилле на алкотестере. И еще один участник дорожного движения во время осмотра отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования. По всем фактам составлены административные материалы, которые будут переданы в судебные органы. В прошлом году за 9 месяцев произошло 17 аварий по вине пьяных водителей в результате которых погибли 6 человек и 29 получили травмы. В ГИБДД уверены: такие рейды отбивают у автомобилистов охоту сесть за руль подшофе и влияют на статистику аварийностиАлександр Никифоров, начальник отдела ГИБДД по г.Владимиру:- По вине не трезвых водителей за истекший период, то есть за 9 месяцев текущего года, зарегистрировано у нас 13 ДТП, в которых один человек погиб, 16 получили ранения. Раз в неделю мы проводим рейдовое мероприятие по массовой отработке водителей на предмет выявления признаков алкогольного опьянения, выявлено таких водителей - 635 за управление в нетрезвом состоянии, за повторное управление в не трезвом состоянии, которое у нас уже уголовный кодекс предусматривает наказания.