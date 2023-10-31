Более двухсот машин за вечер остановили сотрудники ГИБДД во Владимире.
Полицейские ловили...
Более двухсот машин за вечер остановили сотрудники ГИБДД во Владимире.
Полицейские ловили нетрезвых водителей. Рейдовые мероприятия проходят еженедельно.
Итоговый улов: двое нарушителей без полисов ОСАГО. Один нетрезвый автолюбитель с промилле на алкотестере. И еще один участник дорожного движения во время осмотра отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования. По всем фактам составлены административные материалы, которые будут переданы в судебные органы. В прошлом году за 9 месяцев произошло 17 аварий по вине пьяных водителей в результате которых погибли 6 человек и 29 получили травмы. В ГИБДД уверены: такие рейды отбивают у автомобилистов охоту сесть за руль подшофе и влияют на статистику аварийности
Александр Никифоров, начальник отдела ГИБДД по г.Владимиру:
- По вине не трезвых водителей за истекший период, то есть за 9 месяцев текущего года, зарегистрировано у нас 13 ДТП, в которых один человек погиб, 16 получили ранения. Раз в неделю мы проводим рейдовое мероприятие по массовой отработке водителей на предмет выявления признаков алкогольного опьянения, выявлено таких водителей - 635 за управление в нетрезвом состоянии, за повторное управление в не трезвом состоянии, которое у нас уже уголовный кодекс предусматривает наказания.