Что изменится в жизни владимирцев с 1 ноября ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ достигшим в октябре 80-летнего...

Что изменится в жизни владимирцев с 1 ноябряПОВЫСЯТ ПЕНСИИ достигшим в октябре 80-летнего возраста, а также инвалидам первой группы. Увеличение выплаты составит 7 567 рублей 33 копейки.ВЫПЛАТЫ МАТЕРЯМ-ГЕРОИНЯМ с 1 ноября при присвоении звания «Мать-героиня» выплаты будут начисляться без предоставления заявления.Необходимые для перечисления денежных средств сведения органы соцзащиты будут получать из Единой государственной информационной системы социального обеспечения напрямую.ПРОЩЕ ПРИЗНАЮТ банкротом граждан во внесудебном порядке. Инициировать процедуру внесудебного банкротства можно будет при наличии задолженности не менее 25 тыс. и не более 1 млн руб. Ранее - не менее 50 тыс. и не более 500 тыс. руб.ДАДУТ МЕСЯЦ НА ПРОВЕРКУ НАЛОГОВ. за 2022 год. Налоговый орган должен направить налогоплательщику налоговое уведомление не позднее 30 дней до наступления срока платежа. То есть, по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам рассылка налоговых уведомлений должна завершиться в конце октября.Оплатить исчисленные налог на имущество, а также земельный и транспортный налоги нужно не позднее 1 декабря 2023 года.ИСТЕЧЕТ СРОК КОРРЕКТИРОВКИ ДОГОВОРОВ С КПРАВКОМПАНИЯМИ.С 1 сентября УК обязали заключить со специализированной организацией договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, если таковое установлено. При этом определен срок, в течение которого УК должны привести договоры управления МКД. Это нужно было до 30 ноября 2023 года. Аналогичное требование касается ТСЖ, ЖСК и других жилищных кооперативов – им следует внести изменения в устав.Сами же договоры, заключенные до 1 сентября 2023 года, должны быть приведены в соответствие с новыми положениями Жилищного кодекса до 1 января 2024 года.Фото: https://www.pxfuel.com