Диана Преображенская из Владимира одержала победу в медальном зачете на детском первенстве мира по...

Диана Преображенская из Владимира одержала победу в медальном зачете на детском первенстве мира по шахматамНаша землячка Диана Преображенская помогла российской шахматной сборной одержать победу в медальном зачете на детском первенстве мира. Оно проходило в египетском Шарм-эль-Шейхе, турнир собрал более пятисот шахматистов. Россию представляли 42 игрока.Одиннадцатилетняя Диана Преображенская взяла серебро в международных соревнованиях. Девочку называют "шахматной принцессой Дианой", еще в семь лет она стала вице-чемпионом Европы, обойдя в мастерстве даже совершеннолетних соперников. Добавлю, что победа в чемпионате это лучший результат юных российских спортсменов с 2019 года.