Доделывать благоустройство парка Добросельский во Владимире будет новый подрядчик, вместо даже не...

Доделывать благоустройство парка "Добросельский" во Владимире будет новый подрядчик, вместо даже не приступившего к работам предыдущего.Глава города Владимира Дмитрий Наумов на пресс-конференции рассказал, что ИП Воронин А.И. просто не вышел на объект.- Вопрос: зачем выходили на конкурс, сбивали цену, создали проблему реальному потенциальному подрядчику, - посетовал он.Повторные торги выиграла компания «Антей». Она снизила первоначальную сумму контракта с 12,7 миллиона рублей ее до 11,7 миллиона рублей (ИП Воронин А.И. брался сделать все за 9,5 миллиона рублей).Новой фирме предстоит с 1 ноября до 10 декабря выложить плитки брусчатки на площади около 2 000 квадратных метров, а также поставить 6 светильников с люминесцентными лампам и 22 светильника в форме шара.