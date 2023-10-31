Форум-фестиваль семейных династий в Суздале собрал более 1500 участников разных национальностей и...

Форум-фестиваль семейных династий в Суздале собрал более 1500 участников разных национальностей и вероисповеданийВ Суздале в минувшие выходные прошел пятнадцатый юбилейный форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремёсел "Вера. Надежда. Любовь". Свою миссию организаторы и участники видят в укреплении семьи, возрождении традиций и обычаев многонациональной страны.Проект реализуется в рамках нацпроекта "Культура" с использованием грантовой поддержки. В этом году он объединил участников из семидесяти регионов России и зарубежных стран. Всего более полутора тысяч активных, творческих граждан разных возрастов, национальностей, вероисповеданий. Они смогли представить всю палитру родных культур, праздников, музыки, танцев, костюмов, кулинарных рецептов. Ежегодно фестиваль открывает новые имена и таланты. И символично проходит в преддверии Дня народного единства.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Единство - это как раз такие фестивали. В том, что мы каждый день, не раз в год, а каждый день находим возможность быть вместе, поддержать, поддержать людей из других регионов, с новых территорий, с других республик, наших друзей по всей стране по всему миру. В этом единстве и есть сила русского народа, и этот фестиваль - яркое тому подтверждение.