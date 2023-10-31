Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему во Владимирской области переживший...

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему во Владимирской области переживший пожар инвалид третий год живет в бытовке.В СМИ сообщалось, что житель села Кумино вынужден третий год жить в строительной бытовке, так как его дом, по словам мужчины, сожгли. Органами внутренних дел по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщила пресс-служба.Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. доложить по ситуации.Напомним, что "Вести" уже рассказывали в августе 2022 года, что в Юрьев-Польском районе погорелец-инвалид живет в бытовке из-за непригодности маневренного жилья. Тогда на территории Красносельского сельского поселения имелось 6 жилых помещений маневренного фонда, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.на тот момент выездным осмотром пяти свободных вышеназванных помещений, проведенным прокуратурой района в присутствии сотрудника администрации, установлено, что фактически проживание в них невозможно: двери и окна заколочены, электричество отсутствует. Территория вокруг домов заросла сорной растительностью. В итоге, все они признаны непригодными для проживания.Фото: https://www.pxfuel.com