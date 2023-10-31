Коварная болезнь приходит всегда не вовремя. Она нарушает обычное течение жизни, бросает под откос планы и отнимает много сил.

Коварная болезнь приходит всегда не вовремя. Она нарушает обычное течение жизни, бросает под откос планы и отнимает много сил.Певица Саша Круглова в 14 лет пела перед Аллой Пугачевой на отборе музыкального шоу "Фактор А", где Примадонна правила бал. Она была там фавориткой. Потом Саша звездой седьмого сезона вокального телепроекта Первого канала "Голос. Перезагрузка". Музыкант, автор собственных песен, ведущая – Саша Круглова стала самой яркой в команде Ани Лорак.Но считать сумкиLouis Vuittonи меряться размерами губ и бюста, как это принято в сегодняшнем шоу-бизнесе – не в характере сильной и волевой Кругловой. В августе 2023 года при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив и в сотрудничестве с общероссийским движением "Народный Фронт" она создала "Агитбригаду имени Руслановой". Концерты в госпиталях и на передовой, волонтерская помощь – все это интересует сегодня Круглову больше понтов, гламура и романов, свойственных многим коллегам.А пока помощь нужна ей самой. Секс-символ российской эстрады замечен в палате одного из московских госпиталей. Об этом сообщил один из лежащих там пациентов, который узнал звезду даже без макияжа.По слухам, она походит там реабилитацию. Но других подробностей о состоянии здоровья узнать не удалось. Очевидцы уверяют, что вид создательница "Агитбригады имени Руслановой" сейчас не очень. В пресс-службе певицы это никак не комментируют – мол, артистка сама расскажет, когда придет время.А нам остается только молиться за нее. Господи, спаси рабу твою Александру!