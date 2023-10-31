Народный артист России Юрий Назаров жестко прошелся по Галкину*. Причина очевидна: на святое позарился.

Народный артист России Юрий Назаров жестко прошелся по Галкину*. Причина очевидна: на святое позарился.Известный актер Юрий Назаров резко отреагировал на циничное поведение иноагента Галкина*. Сбежавший в Израиль комик наряду с тем, что отвешивает самые нелицеприятные "шутки" в сторону России, так еще и активно использует архивы музыкальной культуры нашей страны для поддержания своей окупаемости на Западе. Это не могло не вызвать рекации со стороны российских знаменитостей.Известный актер сдал Галкина* с потрохами: народный артист России Юрий Назаров высказала свое мнение насчет "приспособленческих" способностей мужа Пугачевой. Циничные шутки в адрес России сменились у него на исполнение песен Шатунова и Цоя.На недавнем концерте Галкин* спел песни "Белые розы" Юрия Шатунова и "Группа крови" Виктора Цоя — сообщает Как считает Назаров, это просто попытка "приспособиться" к условиям в отсутствие востребованности. Юрий Назаров добавил, что для него "Галкин* – крыса", такие сведения приводитАктер пояснил, что комик, испугавшись, сбежал, а потом, когда наступило озарение, что такой юморист не нужен за рубежом, начал петь песни известных советских музыкантов. Это уточняетНародный артист назвал Галкина* "приспособленцем" и отметил, что тот продолжает "говорить гадости про Россию – точно как та крыса бросается". Назаров также добавил, что Галкин* просчитался в поисках лучшего места. "Предатель – он и есть предатель", – заключил артист.*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.