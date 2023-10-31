Поклонники артистки потеряли свою любимицу. Клара Новикова рассекретила тайну своего исчезновения.

Поклонники артистки потеряли свою любимицу. Клара Новикова рассекретила тайну своего исчезновения.Широкую популярность знаменитая актриса получила после выхода на экраны телевизионного шоу "Аншлаг". Она была на то время единственной женщиной-юмористкой, которая выступала наравне с Евгением Петросяном и Ефимом Шифриным. Сейчас Клара Новикова – одна из известнейших артисток в мире отечественного шоу-бизнеса.Близкие и коллеги по цеху всегда отмечают, что Клара Новикова является настоящей трудягой. Когда ее любимый супруг скончался после операции на сердце, она приехала с гастролей на пару дней в Москве, чтобы похоронить мужа, но уже через несколько дней вернулась обратно на Дальний Восток, чтобы продолжить играть на сцене. Свой поступок она объяснила нежеланием подводить коллег.Правда, в последнее время многие поклонники потеряли любимую артистку. Общественность утверждает, что она перестала выходить в свет и общаться с аудиторией. Однако сама звезда с такими суждениями не согласна.На днях стало известно, чем занимается пропавшая из медиа-пространства Клара Новикова. Оказывается, что актриса сейчас посвящает всю себя работе. Звезда продолжает давать концерты. На днях она проведет квартирник в музее Михаила Жванецкого.Правда, в личной жизни Клары Новиковой все складывается не очень гладко. После смерти супруга она так и не обрела женское счастье вновь. Правда, актриса к этому и не стремится. Признает, что все время уходит на работу."Мне никто не нужен. Мне так хорошо в моем новом девичестве!" – призналась Клара Новикова.Ранее "Дни.ру" , что Клара Новикова на 77-м году жизни рассекретила свою настоящую еврейскую фамилию.