В течение недели сотрудниками Госавтоинспекции будет проведен комплекс мероприятий.

За 9 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествия, причиной которых стали нарушения правил обгона или выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате данных автоаварий 42 человека погибли и 243 получили ранения различной степени тяжести.В целях профилактики на территории Владимирской области в период с 25 по 31 октября 2023 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Обгон».Сегодня уже в первые часы контрольных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 5 водителей, нарушивших требования части 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. В соответствии с санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения права управлять транспортом на срок от 4 до 6 месяцев или штрафа в размере 5 000 рублей.В период мероприятий сотрудники полиции проводят с водительским составом автотранспортных предприятий, в автошколах и других организациях, имеющих в распоряжении служебный автотранспорт, лекционные мероприятия, размещают тематические листовки.Сотрудниками отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области будут работать на дорогах в районах, где отмечается рост ДТП, причиной которых стали нарушения правил обгона или выезд на встречную полосу.