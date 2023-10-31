Эта история о жене Петросяна могла бы стать какой-то особенной. Но она так же стара, как этот мир.

Эта история о жене Петросяна могла бы стать какой-то особенной. Но она так же стара, как этот мир.Ничего не меняется в нашем мире. Все всегда встает на круги своя, ну, или идет своим чередом. Как в известной советской песне поется "Люди влюбляются, люди встречаются, женятся...". Но порой не с первого взгляда. Иногда любовь нужно привить, развить – полная сюжетная линия, как в лучших романах. Этим занимается и молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна. Она прививает любовь. А, точнее, по ее словам, уже привила. И это любовь к чепчикам.Да-да. Какое-то время назад ее подписчики и даже некоторые знаменитости не понимали этой любви и нелестно отзывались об убранствах Татьяны Брухуновой. И вот настал час икс, когда все их надели на свои головы, по признанию 34-летней особы, ну, и поняли, видимо, как глубоко заблуждались. Ведь чепчик прекрасен, как ни крути: тепло, удобно, стильно, модно, молодежно.В своем аккаунте в соцсети жена 78-летнего Петросяна рассказала о своих чепчиках и добавила: "Не изменяю". Похоже, как носила, так и будет носить. Видимо, эта любовь – навсегда. Однако признание молодой возлюбленной Петросяна насмешило народ: зачем вспоминать дела давно минувших дней в погоне за доказательствами? Хороший стиль и так всегда заметен издалека.Неравный брак в наше время не редкость. Золушки всего мира становятся принцессами, подобно Татьяне Брухуновой. Например, недавно разместил одну из таких жизненных историй.Однако ,как бы там ни было, при всей фееричности подобных браков, нужно быть осторожнее с откровениями и остерегаться запретных тем в разговоре с супругом, как пишет интернет-издание Иначе можно здорово подкосить семейную идиллию. Ведь и Евгений Петросян неспроста о своей экс-жене.