Общественность активно обсуждает отношения звездной пары. Стала известна судьба детей после возможного развода Максима Галкина* и Аллы Пугачевой.

Общественность активно обсуждает отношения звездной пары. Стала известна судьба детей после возможного развода Максима Галкина* и Аллы Пугачевой.Звездная пара официально зарегистрировала свои отношения в 2011 году. Их творчество и любовь друг к другу сделали их одной из самых узнаваемых и популярных пар в мире шоу-бизнеса. Союз Максима Галкина* и Аллы Пугачевой является примером для подражания.В 2013 году у артистов родились двойняшки – Гарри и Лиза. На тот момент звезде эстрады было уже 64 года, поэтому для всех было очевидно, что Алла Борисовна не станет рожать самостоятельно. Да и сама звездная пара не скрывала, что дети появились на свет, благодаря суррогатной матери.В прошлом году огромное количество артистов российской эстрады приняли решение уехать из родной страны. Причина отъезда звезд известна каждому. Правда, если эмиграция некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса не стала чем-то невероятным, то переезд в Израиль Максима Галкина* и Аллы Пугачевой по-настоящему ошарашил общественность.В последнее время вокруг их семьи ходят разного рода слухи. Злые языки утверждают, что звездная пара терпит разлад в своих отношениях. Так, была озвучена судьба детей после возможного развода Максима Галкина* и Аллы ПугачевойКак сообщают, то, что наследники были рождены при помощи суррогатного материнства, никак не скажется на возможном судебном процессе, на котором будет решаться вопрос о том, с кем останутся дети в случае развода. Эксперт убежден, что нет никаких особых правил. Суд будет принимать решение, исходя из того, где будут лучшие условия для взрослея и воспитания ребенка.Ранее "Дни.ру" , что Алла Пугачева вышла на связь ради заявления.* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента