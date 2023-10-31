По статистике, во Владимире в начале года на линию вышло 70% общественного транспорта.

По статистике, во Владимире в начале года на линию вышло 70% общественного транспорта.К лету ситуация улучшилась – до 90%, однако сейчас вновь начался спад.По сведениям городских властей, к перевозке жителей готовы 80% автобусов и троллейбусов. И это несмотря на то, что для города закупили 104 новые машины. Старые же отправили на капремонт.Пассажиры же продолжают скучать на остановках в ожидании своего автобуса.Водители признаются, что по некоторым улицам просто невозможно проехать. Чиновники о проблеме знают и обещают подлатать дороги, но опять-таки дело это не одного дня.Спасают женщиныЕсли вопрос с обновлением парка стоит не так остро, то с кадрами всё куда сложнее.– Одна из основных задач –повысить заработную плату водителям. Причём не только общественного транспорта, но и коммунальной техники и других направлений, – говорят в мэрии.Но пока 10-процентная надбавка к жалованью шквал желающих сесть за руль «рогатого» или автобуса не принесла. Кстати, сейчас большая часть шофёров – дамы.С подобной проблемой столкнулся не только Владимир. В других крупных города ЦФО, например в Казани и в Нижнем Новгороде, тоже не хватает квалифицированных кадров.Частники подводятПомимо муниципальных перевозчиков, в областном центре работают частные компании, которые, к слову, не всегда чётко исполняют свои обязанности. Так, есть те, кто выставляет на маршруты лишь 40% подвижного состава, предусмотренного контрактом. В горадминистрации пояснили, что если ситуация не изменится, договоры с нерадивыми перевозчиками расторгнут.Мэрия вместе с прокуратурой уже провели более 650 проверок, чтобы выяснить, насколько хорошо организации исполняют условия муниципального контракта. В итоге общая сумма штрафов перевалили за 7,4 млн руб.Поможет ли?Транспортную проблему поможет решить комплексная схема (КСОТ), уверены чиновники. Такой документ разрабатывают в городе впервые. По задумке, КСОТ нужен для того, чтобы оптимизировать существующие маршрутные сети, исключить дублирующие маршруты, создать удобные для населения логистические направления с учётом новых районов и мест притяжения людей.Работу по разработке КСОТ должны завершить в ноябре 2023 года. После этого схему отдадут на суд экспертов и общественников.Чудеса акробатикиОднако жители города сетуют не только на длительное ожидание общественного транспорта. Людям не нравится и то, что водители останавливают автобусы достаточно далеко от остановочных пунктов. Поэтому пассажиры порой демонстрируют чудеса акробатики, запрыгивая с бордюра в салон.Шофёры же в своё оправдание говорят, что поставить многотонную машину ближе к тротуару мешают иногда сами граждане.– Летом нам разрешают останавливать автобус на расстоянии 40 см от бордюра, зимой – до 60. Близкий подъезд –это сложный манёвр. Нужно подъехать с таким расчётом, чтобы зеркало не задело людей на остановке. Но культура у нас такова, что всем надо быть первыми, и народ стоит едва ли не на бордюрном камне, – рассказал водитель.Ещё одна причина – ямы и бугры у самих подъездов к остановкам, по которым автобус или «рогатый» просто не проедут.И наконец, водители признают: точный подъезд к остановке занимает время, а зарплата многих из них зависит от числа пассажиров. Поэтому время – деньги.Мнение экспертаОфициальный представитель администрации города Владимира Алексей Алёкин:– Говорить о конкретных точках ремонта остановочных пунктов пока преждевременно. Если есть конкретные адреса, стоит направлять заявки в управление ЖКХ, чтобы там учли пожелания жителей.