Фигурант входил в незапертые квартиры в момент, когда хозяева спали, и похищал имущество и деньги.

В середине октября в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратились несколько местных жителей, сообщивших о совершении в отношении них имущественных преступлений. Потерпевшие, проживающие в одном многоквартирном доме, рассказали, что из их квартир пропали деньги, а в одном из случаев также были похищены смарт-часы.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска опросили соседей потерпевших, а также изучили записи с камеры видеонаблюдения, установленной в доме.В результате проведенной работы личность злоумышленника была установлена. Им оказался 19-летний молодой человек, проживающий в этом же доме. Фигурант был задержан.Подозреваемый сознался, что находил квартиры, двери в которых были не заперты, а хозяева спали, и похищал находившееся в поле зрения имущество.Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила 120 000 рублей.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность фигуранта к совершению иных имущественных преступлений.