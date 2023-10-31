Круглый стол на тему установки памятников выдающимся личностям прошел в Штабе общественной поддержки «Единой России». На собрании обсудили возможное местоположение мемориала Михаилу

Круглый стол на тему установки памятников выдающимся личностям прошел в Штабе общественной поддержки «Единой России». На собрании обсудили возможное местоположение мемориала Михаилу Сперанскому. Напомним, недавно губернатор анонсировал появление 4 новых памятников во Владимире: Юрию Долгорукому, Андрею Боголюбскому, Михаилу Сперанскому и “владимирским мушкетёрам”, которые сражались в годы Крымской войны. В дискуссиях за круглым столом участвовали представители