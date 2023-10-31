Смотрите Вести в 14.30: в Гусь-Хрустальном районе из поселка сбежала последняя маршрутка В Новом...

Смотрите "Вести" в 14.30: в Гусь-Хрустальном районе из поселка сбежала последняя маршруткаВ Новом всё по-старому- Из поселка в Гусь-Хрустальном районе сбежала последняя маршрутка. Жители нескольких деревень оказались за чертой бездорожья.Молодая поросль-За ними - будущее лесов России. В муромцевском лесотехническом техникуме прошли практику студенты из республики Тыва.Интересное из интернета- Коммунальные проблемы и художественные кадры.