Смотрите Вести в 14.30: в Гусь-Хрустальном районе из поселка сбежала последняя маршрутка
В Новом...
Смотрите "Вести" в 14.30: в Гусь-Хрустальном районе из поселка сбежала последняя маршрутка
В Новом всё по-старому
- Из поселка в Гусь-Хрустальном районе сбежала последняя маршрутка. Жители нескольких деревень оказались за чертой бездорожья.
Молодая поросль
-За ними - будущее лесов России. В муромцевском лесотехническом техникуме прошли практику студенты из республики Тыва.
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- Коммунальные проблемы и художественные кадры.