Чтобы не пользоваться услугами такси, фигурант угнал служебный автомобиль, на котором ездит его коллега.

28 октября в ОМВД России по Вязниковскому району обратился местный житель, сообщивший о пропаже служебного автомобиля «ГАЗ». Прибывшим на место сотрудникам полиции заявитель пояснил, что вечером припарковал транспорт во дворе многоквартирного дома, но утром его не обнаружил.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили пропавший автомобиль на одной из улиц районного центра. Личность злоумышленника также была установлена. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина.В содеянном задержанный сознался, пояснив, что угнал автомобиль коллеги, чтобы добраться до дома и не пользоваться услугами такси.В отношении фигуранта отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон)».