Чтобы не пользоваться услугами такси, фигурант угнал служебный автомобиль, на котором ездит его коллега.
28 октября в ОМВД России по Вязниковскому району обратился местный житель, сообщивший о пропаже служебного автомобиля «ГАЗ». Прибывшим на место сотрудникам полиции заявитель пояснил, что вечером припарковал транспорт во дворе многоквартирного дома, но утром его не обнаружил.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили пропавший автомобиль на одной из улиц районного центра. Личность злоумышленника также была установлена. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина.
В содеянном задержанный сознался, пояснив, что угнал автомобиль коллеги, чтобы добраться до дома и не пользоваться услугами такси.
В отношении фигуранта отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон)».