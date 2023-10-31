Познавательные встречи состоялись в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудники ОМВД России по Меленковскому району совместно с представителем комитета по проблемам семьи и молодежи районной администрации посетили районные школы, где встретились с учениками старших классов.В ходе бесед инспектор группы по делам несовершеннолетних и старший оперуполномоченный направления за оборотом наркотиков напомнили о пагубном влиянии наркотических средств на здоровье человека.Также полицейские проинформировали о правовых последствиях употребления, хранения, сбыта наркотиков и сильнодействующих веществ, приведя конкретные примеры из практики.Школьники приняли активное участие, задавали вопросы, на которые получили компетентные ответы.В завершение встреч всем ребятам вручили памятки с полезной информацией.