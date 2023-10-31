Форум, уже второй год проводимый на площадке Владимирского государственного университета, собрал участников из девяти регионов Центрального и Приволжского округов.

Уже второй год на территории региона успешно реализуется проект Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых– Межрегиональный студенческий научно-образовательный форум «Мастерская Права». Соорганизаторами форума, проводимого при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, стали Координационный центр крупнейшего регионального вуза и Управление МВД России по Владимирской области.В текущем году участниками «Мастерской Права» стали 11 команд студентов из вузов девяти регионов Центрального и Приволжского округов.В торжественном открытии на площадке Юридического института Владимирского госуниверситета приняли участие член Общественного совета при УМВД России по Владимирской области директор Юридического института ВлГУ Ольга Третьякова, заместитель начальника регионального Управления МВД России Павел Алексахин, руководители кафедр и научные деятели Владимирского госуниверситета.По традиции форум стартовал с открытых лекций. Талантливым ребятам была предоставлена уникальная возможность подискутировать с ведущими учеными и практиками в области права. Одним из спикеров стал профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии МВД России, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ генерал - майор юстиции в запасе Борис Гаврилов.Практическая часть форума была подготовлена опытными следователями, дознавателями, экспертами и представителями Центра противодействия экстремизму УМВД России по Владимирской области. В смоделированных и приближенных к реальным условиям ребята продемонстрировали свой уровень знаний и подготовки. Участники выполняли задания, перемещаясь по «образовательным траекториям»: предупреждение и профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде, криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, а также предупреждение преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений.Сотрудники полиции дали высокую оценку подготовке ребят, отметили их амбициозность и вовлеченность в процесс.Ключевым событием II Межрегионального форума стала стратегическая проектная сессия на тему «Трансформация преступности в XXI веке: особенности предупреждения и противодействия». Студенческие команды презентовали свои тематические проекты.По итогам двух дней образовательной программы победу одержала команда Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Ребята выбрали тему, касающуюся конструирования уголовно-правовых запретов экстремистской деятельности. Вскоре их проект будет опубликован в Вестнике Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.Организаторы форума отметили, что данный проект – это первая в своем роде практико-ориентированная студенческая образовательная площадка, созданная в целях стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов-юристов в сфере борьбы с преступностью, а также обмена опытом.