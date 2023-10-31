Суд во Владимире признал законность сноса металлических гаражей. Во Фрунзенский райсуд с иском...

Суд во Владимире признал законность сноса металлических гаражей.Во Фрунзенский райсуд с иском владельцы металлических гаражей и членами ГСК «Юбилейный». От имени администрации Фрунзенского района от них требовали освободить земельных участок от их построек. 19 собственников гаражей ГСК «Юбилейный» и сам кооператив решили обжаловать это требование в суде.Суд пришёл к выводу о законности решения администрации Фрунзенского района г.Владимира, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Решение не вступило в законную силу.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области.