Звезда сериалов Кухня и Медиатор Андрей Бурковский сообщил поклонникам радостные новости.

Звезда сериалов "Кухня" и "Медиатор" Андрей Бурковский сообщил поклонникам радостные новости.39-летний Андрей Бурковский – один из тех деятелей искусства, которые решили покинуть Россию в столь сложное время. Актер решил испытать удачу в США. Долгое время артист не находил достойной работы в Америке, но недавно фортуна все-таки повернулась к нему лицом.Актер пригласил поклонников на Бродвей. Андрей Бурковский появится в спектакле "Наш класс", премьера которого назначена на январь 2024-го. Стоимость билетов на постановку с участием артиста из России относительно невысокая. В переводе на рубле – примерно от 6,5 тысячи. К слову, режиссером спектакля является Игорь Голяк, которые в нулевых создал в Бостоне актерскую школу.К слову, некоторые поклонники отвернулись от Андрея Бурковского, решившего перебраться в США. Они пишут, что разочарованы его поступком. Но остались у звезды "Кухни" и преданные поклонники, которые искренне сожалеют, что не смогут посетить ту постановку на Бродвее.Кстати, летом Андрей Бурковский, говорят, прилетал в Москву, чтобы принять участие в съемках продолжения сериала "Медиатор". Сам же актер опровергает этот слух, напоминая о своим принципах. Видимо, работа в России артисту больше не нужна, ведь он, помимо спектакля, также готовится к первым съемкам в США.