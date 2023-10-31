В Александрове у водителя конфисковали иномарку за неоднократную пьяную езду Александровским...

В Александрове у водителя конфисковали иномарку за неоднократную пьяную ездуАлександровским городским судом вынесен приговор в отношении тридцатилетнего местного жителя. Он обвиняется в управлениеи транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ночью 26 июля 2023 года осуждённый, получив административное наказание за непрохождение медицинского освидетельствования на алкоголь, сел за руль своего автомобиля в нетрезвом виде.На автодороге Карабаново-Махра он был остановлен сотрудниками полиции. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения показало превышение алкоголя более, чем в 4 раза.Виновному назначено 200 часов обязательных работ и лишение прав на 2,5 года. Автомобиль «Хонда Цивик» конфискован в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com