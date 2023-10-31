После обращения жителей посёлка Маяк Александровского района к губернатору Владимирской области Александру Авдееву был капитально отремонтирован местный сельский клуб.

После обращения жителей посёлка Маяк Александровского района к губернатору Владимирской области Александру Авдееву был капитально отремонтирован местный сельский клуб. Об этом сообщила п регионального правительства.Открытие возрождённого очага культуры состоялось 28 октября. Здание кардинально преобразилось: здесь восстановили фундамент, стены, потолок, сделали новый пол. В клубе обновили системы отопления и освещения, поменяли окна, двери и санузел. Капремонт обошёлся более чем в 2 млн рублей из областного и местного бюджетов.В пресс-службе правительства отмечают, что сегодня в сельском ДК действуют три клубных формирования, которые проводят для жителей различные развлекательные мероприятия.