В деревне Брыкино Владимирской области сгорел дотла частный жилой дом Ночью 31 октября 2023 года...

В деревне Брыкино Владимирской области сгорел дотла частный жилой домНочью 31 октября 2023 года произошел пожар в частном доме в деревне Брыкино Судогодского района.По словам МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара составила 108 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 10 человек личного состава.Фото: МЧС по Владимирской области