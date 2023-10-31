189 семей из 20 городов Владимирской области рассказали свой секрет семейного счастья. Все они приняли участие в конкурсе «Отцовство – долг и дар». Победителей и призеров чествовали в Доме

189 семей из 20 городов Владимирской области рассказали свой секрет семейного счастья. Все они приняли участие в конкурсе «Отцовство – долг и дар». Победителей и призеров чествовали в Доме Дружбы 31 октября. Владимир Куимов, зам. губернатора области Во все времена, наверное, отцовский долг – это обеспечение подрастающему поколению возможностей исключительного права на жизнь, на образование,