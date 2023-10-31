Из 1120 женщин, которые решили прервать беременность, медикам удалось переубедить 369 будущих мам, сообщили в региональном минздраве. В кабинете медико-социальной поддержки женских

Из 1120 женщин, которые решили прервать беременность, медикам удалось переубедить 369 будущих мам, сообщили в региональном минздраве. В кабинете медико-социальной поддержки женских консультаций психологи помогают пациенткам сделать выбор. Для этого есть специальный алгоритм. Чтобы отговорить будущую маму от аборта, работники выясняют причину – чаще всего это материальные сложности, незапланированная беременность и нежелание иметь больше детей.