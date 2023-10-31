Бывший староста села Кумино Юрьев-Польского района Юрий Балабонкин уже три года живет в строительной бытовке. По словам мужчины, его бывший дом подожгли по заказу местных чиновников. Делом

Бывший староста села Кумино Юрьев-Польского района Юрий Балабонкин уже три года живет в строительной бытовке. По словам мужчины, его бывший дом подожгли по заказу местных чиновников. Делом заинтересовался Александр Бастрыкин. В начале октября съемочная группа “Шестого канала” общалась с Юрием Балабонкиным. Он показал журналистам, в каких условиях вынужден проживать. По словам бывшего старосты, администрация не