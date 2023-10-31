Водителям вручили памятки, призвав соблюдать Правила дорожного движения.

На территории Владимирской области продолжается операция «Обгон».В рамках операции сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району совместно с членами народной дружины по обеспечению безопасности дорожного движения провели профилактическое мероприятие на дорогах районного центра.Сотрудники полиции и дружинники обратились к водителям с разъяснениями об опасности совершения необдуманных автомобильных маневров, особенно в условиях непогоды. Каждому водителю напомнили, что личная ответственность и дисциплинированность – залог безопасности на дорогах.Дружинники и полицейские вручили каждому водителю информационную листовку с правилами обгона.