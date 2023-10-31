За несколько часов полицейскими проверено более 360 единиц транспорта.

На территории Владимирской области продолжаются целевые мероприятия, направленные на пресечение фактов нарушений Правил дорожного движения.27 октября в вечернее время экипажи ОГИБДД УМВД России по г. Владимиру патрулировали улицы областного центра, особое внимание уделяя маршрутам с интенсивным движением.За несколько часов работы было проверено более 200 единиц транспорта.Сотрудниками полиции выявлен один водитель, который управлял транспортным средствам в состоянии опьянения. Ещё один водитель отказался от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Также выявлены два нарушения, предусмотренные ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ, три нарушения, предусмотренные ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ.28 октября в Судогодском районе в рамках аналогичного рейда госавтоинспекторы проверили более 160 автомобилей. Инспекторами зафиксировано порядка 30 административных правонарушений по линии ПДД.Составлено три протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Также зафиксированы факты нарушений связанных с правилами обгона, применения ремней безопасности, наличия полиса ОСАГО и другие.Госавтоинспекция напоминает!Наказание за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения предусматривает лишение водительского удостоверения сроком на 1,5-2 года и штраф в размере 30.000 рублей (ст. 12.8 КоАП РФ). За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность, штраф до 300.000 рублей и лишение свободы на срок до 2 лет (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).Согласно действующему законодательству, неприемлемым и приводящим к административной или уголовной ответственности считается наличие более 0,3 мг этилового спирта на 1 л крови водителя или 0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха.