Правоохранители задержали 40-летнюю жительницу Киржачского района, подозреваемую в умышленном уничтожении имущества, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Правоохранители задержали 40-летнюю жительницу Киржачского района, подозреваемую в умышленном уничтожении имущества, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.
Трагедия произошла 20 октября. В посёлке Горка загорелся жилой дом. На месте пожара нашли труп женщины 1985 года рождения.
Стражи порядка выяснили, что незадолго до ЧП погибшая распивала спиртные напитки вместе со своей знакомой. Женщину нашли и допросили. «Установлено, что между погибшей и задержанной произошёл словесный конфликт, после которого последняя покинула дом, но перед этим подожгла находившуюся на террасе куртку», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В настоящий момент в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.