Правоохранители задержали 40-летнюю жительницу Киржачского района, подозреваемую в умышленном уничтожении имущества, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Правоохранители задержали 40-летнюю жительницу Киржачского района, подозреваемую в умышленном уничтожении имущества, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Трагедия произошла 20 октября. В посёлке Горка загорелся жилой дом. На месте пожара нашли труп женщины 1985 года рождения.Стражи порядка выяснили, что незадолго до ЧП погибшая распивала спиртные напитки вместе со своей знакомой. Женщину нашли и допросили. «Установлено, что между погибшей и задержанной произошёл словесный конфликт, после которого последняя покинула дом, но перед этим подожгла находившуюся на террасе куртку», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.