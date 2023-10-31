20 октября на пожаре в поселке Горка погибла 38-летняя женщина. Выяснилось, что дом вспыхнул не случайно – его подожгли. Напомним, звонок поступил спасателям около полуночи, когда они

20 октября на пожаре в поселке Горка погибла 38-летняя женщина. Выяснилось, что дом вспыхнул не случайно – его подожгли. Напомним, звонок поступил спасателям около полуночи, когда они прибыли на место – дом уже полыхал. К сожалению, спасти женщину, которая находилась внутри, не удалось. Она не смогла выбраться и сгорела. Как сообщили в УМВД, дом подожгли.