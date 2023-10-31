В Коврове прошел 24-й открытый городской экофестиваль Лазурь Природа - это сила, которая...

В Коврове прошел 24-й открытый городской экофестиваль "Лазурь""Природа - это сила, которая воздействует на культуру и духовное развитие человека", - уверены организаторы 24-го открытого городского экофестваля "Лазурь". На днях он прошёл в Коврове в ДК "Современник".Фестиваль призван объединить экологически ориентированных и творческих людей, формировать экологическую культуру у подрастающего поколения, побудить изменить экологию региона в лучшую сторону. Его организатор - государственное бюджетное областное учреждение "Экорегион". В программе: концерт-конкурс творческих коллективов, мастер-классы по изготовлению оберегов из экоматериалов, выставка детских поделок на тему сохранения природы и выставка животных "Сто друзей ста мастей!"