На реке Илевна Муромского района появился новый мостовой переход.

На реке Илевна Муромского района появился новый мостовой переход. В настоящий момент специалисты подрядной организации завершают установку ограждений, демонтируют временные конструкции и занимаются рекультивацией земель. Об этом сообщала Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.Новый объект возвели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В скором времени на проезжую часть должны нанести разметку.В ведомстве подчёркивают, что мост через Илевну крайне необходим для жителей деревни Зарослово. Только этим путём они могут попасть в районный и региональный центры.