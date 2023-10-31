В честь 99-го дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, полковника милиции в запасе Анатолия Гаврилова в отделе полиции Петушинского района состоялось праздничное мероприятие.

В честь 99-го дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, полковника милиции в запасе Анатолия Гаврилова в отделе полиции Петушинского района состоялось праздничное мероприятие. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Анатолий Васильевич родился 30 октября. Он награждён двумя орденами Отечественной войны I-й степени, орденом Красного знамени, двумя орденами Красной Звезды и множеством медалей. А в послевоенные годы ветеран почти три десятилетия посвятил службе в органах внутренних дел.С почтенной датой виновника торжества поздравляли друзья и бывшие коллеги, в том числе начальник регионального ведомства Валерий Медведев, который отметил, что гордится знакомством с Анатолием Гавриловым. Ветерану желали крепкого здоровья, преподносили цветы и подарки.Полицейские устроили для пенсионера настоящий концерт, во время которого звучали любимые песни ветерана.