Генеральный директор фирмы ООО «Гарант-Строй» Фридон Басария признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Махинации он проводил при выполнении работ по нацпроекту

Генеральный директор фирмы ООО «Гарант-Строй» Фридон Басария признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Махинации он проводил при выполнении работ по нацпроекту “Экология”, сообщили в прокуратуре. Установлено, что в 2020 году фирма «Гарант-Строй» занималась рекультивацией Петушинской городской свалки по муниципальному контракту. Осужденный гендиректор знал, что некоторые работы не выполнены, тем не менее, он оформил