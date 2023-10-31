Опросы проведены общественниками в областном центре и в ЗАТО г. Радужный.

В рамках ежегодной акции МВД России «Гражданский мониторинг» представители Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру и Общественного Совета при МО МВД России по ЗАТО г. Радужный провели опрос населения о работе сотрудников полиции.Участники акции вышли на улицы населенных пунктов и пообщались с жителями. В ходе бесед с гражданами, ответившими на вопросы анкеты, Михаил Бунаев, председатель общественного совета при МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, акцентировал внимание на том, что общественное мнение является не только одним из основных критериев оценки деятельности полиции, но и позволяет на местном уровне выявить недостатки в работе и устранить их.Мониторинг общественного мнения проводился среди представителей разных возрастных и социальных групп. Гражданам было предложено ответить на ряд вопросов: «Чувствуют ли они себя защищенными от преступных посягательств?», «Доверяют ли полиции?», «Удовлетворены ли качеством оказания государственных услуг?». Также интервьюеры предлагали отразить проблемные, на взгляд горожан, вопросы в работе полиции и свои предложения по их решению.«Для нас очень важно поучаствовать в изучении общественного мнения о деятельности владимирской полиции, тем более, что это - один из основных критериев оценки деятельности полиции в целом, - отметила заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру Виктория Туркова. - Результаты нашего опроса будут переданы руководству УМВД для использования в работе по защите граждан от криминальных посягательств, улучшения качества оказания госуслуг и ряда других направлений».