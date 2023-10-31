Фигуранты дождались, когда их друг уедет из города, пробрались в его гараж и похитили транспорт.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Обвинение предъявлено двум жителям Вязниковского района.Ранее в полицию поступило сообщение о пропаже из гаража местного жителя двух велосипедов и мопеда. Причиненный собственнику материальный ущерб составил около 50 000 рублей.Сотрудники полиции установили, что среди знакомых потерпевшего есть мужчина, который ранее посещал его гараж и знал, что хозяин некоторое время будет отсутствовать. Мужчина был задержан и сознался, что совершил кражу вместе с другим своим приятелем.Фигуранты, узнав, что владелец уехал, взломали запорное устройство и проникли в гараж. Похищенный транспорт они сначала спрятали, а затем реализовали, поделив между собой вырученные деньги.На период предварительного следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Мопед и велосипеды возвращены законному владельцу.