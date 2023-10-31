Фигурант похитил у прохожего на улице телефон и деньги, причинив ущерб на сумму 68 000 рублей.

25 октября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 33-летний местный житель, сообщивший, что на улице неизвестный похитил у него телефон и деньги. Сумму причинённого собственнику материального ущерба составила 68 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершению преступления был задержан 19-летний местный житель.Молодой человек сознался, пояснив, что в момент хищения находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенные деньги он потратил на покупку спиртного, а телефон выбросил.Дознавателем ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж)