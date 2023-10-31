Цель мероприятий – патриотическое и гражданское воспитание подростков и молодежи, знакомство с профессией «полицейский».

В преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации члены Совета ветеранов УМВД России по городу Владимиру и представители Общественного совета при УМВД России по Владимирской области посетили школы и колледжи города, где провели для учащихся уроки мужества, в рамках которых рассказали о престиже службы в органах внутренних дел, важности и значимости деятельности полиции.Встречи с молодежью дают возможность ветеранам поделиться опытом работы в полиции, рассказать о своих товарищах, проявивших мужество и героизм при исполнении служебного долга, еще раз вспомнить имена сотрудников УМВД России по городу Владимиру, награжденных государственными наградами, ответить на вопросы подростков об особенностях службы в органах внутренних дел.Урок мужества с учащимися Владимирского индустриального колледжа провел подполковник милиции в отставке Игорь Реутов.С учащимися старших классов СОШ № 45 г. Владимира встретились председатель Совета ветеранов УМВД России по городу Владимиру подполковник милиции в отставке Владимир Бусыгин, член Общественного совета при УМВД России по Владимирской области, ветеран боевых действий капитан милиции в отставке Сергей Багрий, ветеран боевых действий подполковник милиции в отставке Вадим Серебров.В гимназии № 3 г. Владимира патриотическое мероприятие провели председатель Совета ветеранов УМВД России по городу Владимиру подполковник милиции в отставке Владимир Бусыгин и подполковник полиции в отставке Елена Спиридонова.Ветераны службы и общественники принимают активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, делятся своим опытом и воспоминаниями, личным примером помогают воспитать достойных граждан нашей страны, занимающих активную жизненную позицию и уважающих исторические ценности своей Родины.