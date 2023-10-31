Атлеты из Владимирской области отлично выступили на соревнованиях по греко-римской борьбе федерального и международного уровней.

Атлеты из Владимирской области отлично выступили на соревнованиях по греко-римской борьбе федерального и международного уровней. Об этом сообщила регионального правительства.Так, наш спортсмен Магомед Муртазалиев на мировом первенстве в Тиране победил в финале хорватского борца и завоевал золото в своей весовой категории. А на Кубке России на призы глав Башкортостана и ДНР лучшим стал владимирец Роман Иванов.Земляки поздравляют атлетов и их тренеров и желают новых громких побед.