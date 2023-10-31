Правоохранители Владимирской области организовали рейды, целью которых стало выявление и пресечение водителями нарушений ПДД.

Правоохранители Владимирской области организовали рейды, целью которых стало выявление и пресечение водителями нарушений ПДД. Об этом сообщила УМВД России по региону.В областной столице массовая проверка прошла вечером 27 октября. Стражи порядка проинспектировали свыше 200 машин и составили ряд протоколов. В частности, был обнаружен автовладелец, севший за руль в пьяном виде. Ещё один гражданин отказался проходить медицинское освидетельствование.На следующий день аналогичное мероприятие состоялось в Судогодском районе, где сотрудники остановили более 160 транспортных средств. Было выявлено около 30 нарушений ПДД.