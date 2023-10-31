Владимирский актёр и музыкант Александр Аладышев рассказал, чем готов удивить новый концерт Ракета...

Владимирский актёр и музыкант Александр Аладышев рассказал, чем готов удивить новый концерт "Ракета любви""Ракета любви": творческая перезагрузка. Уже 2-ого ноября владимирский актёр и музыкант Александр Аладышев вместе со своей командой представит новый концерт. Чем готова удивить "Ракета любви? И каково её современное звучание? Актёр и музыкант Александр Аладышев побывал в студии "Вестей". О предстоящем концерте он рассказал в интервью моей коллеге Марии Платанюк.