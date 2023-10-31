Владимирский кондитер Анна Филиппова поделилась секретами приготовления домашнего печенья В...

Владимирский кондитер Анна Филиппова поделилась секретами приготовления домашнего печеньяВ прошедшие выходные в мире отмечали День домашнего печенья. Владимирский кондитер Анна Филиппова поделилась с нашей съемочной группой своим рецептом. Слово Дарье Петуховой.Анна Филиппова, жительница г. Владимира:- Печенье я покупаю магазинное. Редко. Но оно невкусное, поэтому я люблю готовить печенье. Не бойтесь готовить печенье. Просто нужно собраться, взять муку, скалку и замесить тесто".Надеть фартук и встать рядом с такой мастерицей, как Анна Филиппова, большая удача. Кондитер - участница многих кулинарных шоу. Настоящий профессионал. На ее кухне сегодня - аромат пряностей, меда и варенья. Как и положено в День домашнего печенья.Анна Филиппова, жительница г. Владимира:- Ну что, Даша, готовим, печенье? Готовим! У нас линцерское печенье"Линцерское - идеальная австрийская классика. Песочный десерт с ягодной начинкой! Для ароматного теста смешиваем сливочное масло и сахар. Взбиваем до белой консистенции. Добавляем яйцо.Анна Филиппова, жительница г. Владимира:- Хоп! Взбивай. Хорош.Теперь вмешиваем - муку, щепотку соли, разрыхлитель. И снова взбиваем. На очереди - измельченный в муку миндаль.Анна Филиппова, жительница г. Владимира:- И добавляем ее сюда. Можем сейчас перемешать уже просто лопаточкой.Дадим готовому тесту отдохнуть в холодильнике часа два перед выпеканием. Кстати, в русском языке слово "печенье" произошло как раз от глагола "печь". "Печеньем" называли малую часть от приготовленного теста, которую запекали, как "пробник".Интересно еще, что распространению самой сладости по всему миру поспособствовали мореплаватели. Отправляясь в путешествие, они высушивали кусочки теста, добавляя в него мед, ягоды и орехи. Но вернемся к нашему не менее интересному "линцерскому печенью".Вырезам на тесте, например, цветы - с помощью формочек. Половину из них делаем с выемками. И отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут. Остывшее печенье смазываем абрикосовым джемом и накрываем половинками с вырезанными звездочками. Придаем сладости праздничный вид - посыпаем сахарной пудрой.Тем временем, Анна уже готовит другую основу для другого вида печенья.Анна Филиппова, жительница г. Владимира:- Это у нас опять песочное тесто. В чем разница с линцерским? Здесь нет миндальной муки. А так здесь все то же самое.Это печенье кондитер предлагает "раскрасить" миндальными лепестками и яркими цукатами.Анна Филиппова, жительница г. Владимира:- Когда мы делали базовое песочное тесто, мы немножко отложили и сюда добавили пищевого красителя.Из разноцветных шариков формируем на тесте цветочки. Выпекаем. И вот наконец "ароматный букет" приглашает к столу. Интересный факт, песочное печенье просто обожала императрица Екатерина Вторая, начиная каждое утро с любимого лакомства.Анна Филиппова, жительница г. Владимир:- День не должен пустовать и надо утречком вставать. И заполнять его пространство и улучшать его убранство. И не давать ему грустить, а может чуточку польстить, сказав ему, что тих иль вьюжен, он дорог нам и очень нужен.Вкусное, нарядное и простое в приготовлении печенье - отличный сладкий подарок себе, близким и друзьям. С ним так приятно начать новый день и встретить Праздник.Дарья Петухова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир"Линцерское печенье:1. Мука - 190г.2. Сливочное масло - 110г.3. Яйцо - 1 шт.4. Молотый миндаль - 50г.5. Разрыхлитель - 2г.6. Сахар - 70г.7. СольБазовое песочное тесто:1. Мука - 190г.2. Сливочное масло - 110г.3. Яйцо - 1 шт.4. Разрыхлитель - 2г.5. Сахар - 70г.6. Соль