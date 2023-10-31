Мужик после сельхоз института в колхоз на работу устраивается. Пришел к председателю.
- Трактор умееш водить или комбайн? - спрашивает председатель.
- Нет- говорит мужик.
- А чему вас там учили?
- Язык животных понимаю.
- Да быть такого не может!
- А давай поспорим. Докажу-работаю в колхозе, нет-меня не увидите.
- Договорились.
Идут по свиноферме, навстречу свиноматка "хрю-хрю".
- Что она сказала? - спрашивает председатель.
- Говорит, свинарка здоровых поросят себе забрала, а больных колхозу оставила. - отвечает мужик.
Пошли к свинарке, так все и есть.
- Ну ладно убедил. - говорит председатель - Давай горилки возмем, у меня дома отметим твое трудоустройство. А с завтрешнего дня работаеш.
Сказано, сделано. Идут по подворью.
Навстречу коза
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еще анекдот!