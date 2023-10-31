Кубок России по греко-римской борьбе среди мужчин проходил в Уфе 27-29 октября. На соревнованиях отличился владимирский спортсмен, сообщили в правительстве. На Кубок России приехали около

Кубок России по греко-римской борьбе среди мужчин проходил в Уфе 27-29 октября. На соревнованиях отличился владимирский спортсмен, сообщили в правительстве. На Кубок России приехали около двухсот участников из 30 регионов страны. Представитель 33-региона Роман Иванов занял первое место в весовой категории до 63 килограммов. Его тренеры – Надир Магомедов, Николай Алексеев и Александр Ежов. Прокомментируйте