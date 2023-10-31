Владимирскую область ожидает гребень антициклона и рекордные температуры. Минувшая ночь оказалась...

Владимирскую область ожидает гребень антициклона и рекордные температуры.Минувшая ночь оказалась почти на 6° теплее климатической нормы и заняла почётное пятое место в списке самых тёплых последних ночей октября за всё время производства наблюдений, отметили специалисты.В среду, 1 ноября, в формирование синоптической ситуации с столице вмешается гребень антициклона. Он поспособствует появлению в облаках прояснений и до минимума понизит вероятность дождей. В такой ситуации показания термометров на 3-4° превысят климатическую норму первого дня ноября.Напомним, что в ночь на 1 ноября самыми тёплыми были ночи 1967 и 2000 годов, тогда температура не опускалась ниже +6,7°, 2011 года (+6,9°), а самой тёплой является первая ноябрьская ночь 2008 года, тогда минимум составил +7,8°.Предстоящей ночью в регионе 33 ожидается +7…+9° - а значит возможен новый температурный рекорд.Днем воздух прогреется до 11 градусов.Ветер слабый, максимум 3, 7 метров в секунду.Атмосферное давление будет снижаться - с 748 до 741 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыИздавна первый день ноября считался проводами осени, встречей зимы, и отмечался повсюду.Если в этот день будет холодно и пойдет снег, то весна будет поздняя и холоднаяА если случится оттепель – в следующем году весна будет теплой и ранней.Фото: https://www.pxfuel.com