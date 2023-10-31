Инструктажи и мастер-классы для ребят провели сотрудники Госавтоинспекции и кинологического подразделения, представители МЧС и Юношеской автомобильной школы.

Сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику детской безопасности. Очередные встречи с юными жителями региона накануне состоялись во Владимире и Александрове.В региональной столице участниками масштабного мероприятия "Дети и безопасность" на станции юных натуралистов "Патриарший сад" стали сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Владимиру и ЦКС УМВД России по Владимирской области.Сотрудники Госавтоинспекции провели для ребят инструктаж о том, как нужно вести себя на дорогах, чтобы путь был безопасным, на что обращать внимание и чего остерегаться. Ребятам также представилась уникальная возможность посидеть в служебной машине и узнать, как работают спецсредства.С особым восторгом мальчишки и девчонки встречали полицейских-кинологов. Четвероногие напарники Челси и Декстер продемонстрировали служебные навыки, которым их обучили полицейские. Ребята с удовольствием гладили собак, задавали сотрудникам полиции вопросы об особенностях их службы.Участие в мероприятии также приняли специалисты Юношеской автомобильной школы г. Владимира. Специально для ребят была подготовлена обучающая программа – юные натуралисты собирали пазлы, изучали в интерактивном формате дорожные знаки, разгадывали тематические ребусы и изучали правила безопасной езды на велосипеде.Поддержали мероприятие и сотрудники МЧС России по Владимирской области, которые рассказали, как правильно вести себя в случае чрезвычайной ситуации.Встречи со школьниками, посвященные культуре поведения на дорогах, в преддверии каникул провели сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району.В ходе профилактических бесед инспекторы акцентировали внимание ребят на соблюдении правил пересечения пешеходных переходов, в том числе расположенных на маршрутах «дом-школа-дом», призвали школьников всегда выбирать безопасный путь, даже если он не самый короткий.Госавтоинспекторы привели примеры произошедших на территории района ДТП, участниками которых стали несовершеннолетние, а также предупредили об ответственности за нарушение ПДД.С педагогами сотрудники районной Госавтоинспекции провели разъяснительные инструктажи о правилах организованной перевозки групп детей автобусами, а также о необходимости выбора мест проведения детских мероприятий с учетом безопасности маршрута следования к ним.