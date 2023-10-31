Во Владимире в 15-й раз прошла интеллектуальная игра для студентов Американского...

Во Владимире в 15-й раз прошла интеллектуальная игра для студентов "Американского дома"Интеллектуальная викторина Brain Fest прошла в Американском доме во Владимире. Ее организаторы - студенты и преподаватели языковой школы. На английской "мозгобойне" побывала и наша съемочная группа.- Are you ready guys?- Yes!Семь команд и более пятидесяти участников. Вот уже в пятнадцатый раз интеллектуальная игра Brain Fest - объединила студентов "Американского дома". Аналог русской "мозгобойни" традиционно включил в себя самые разные темы. От музыки и кино до естественных наук. Все вопросы - исключительно на английском.Полина Христова, преподаватель школы английского языка "Американский дом":- Очень приятно видеть такое количество людей,которые пришли, собрались с теплыми чувствами к английскому языку, к изучению другой культуры.Участвовать в игре может каждый - подчеркивают преподаватели. Независимо от возраста и уровня владения языком. Ведь успех в викторине достигается за счет командной работы. Созданию "благоприятной атмосферы", где каждому интересно и легко в "Американском доме" уделяют особое внимание.Галина Алтонен, директор школы английского языка "Американский дом":- По мнению наших студентов, "Американский дом" - это самое крупное и самое популярное заведение, где обучают английскому языку русские и американские преподаватели. Почему мы успешны? Потому что мы ответственны и системны. И мы очень дорожим мнением наших студентов, которых за 31 год нашей работы было около 25 тысяч и мы уже перестали считать.Все преподаватели "Американского дома"-сертифицированные специалисты. Перед тем как попасть в языковую школу они проходят конкурсный отбор, чтобы в дальнейшем эффективно работать по учебникам, составленным методистами "Американского дома".Никита Егоров, старший преподаватель школы английского языка "Американский дом":- Наша основная цель - это чтобы люди могли развивать свои коммуникативные навыки, разговаривать на английском. Для этого у нас как раз есть приезжие американцы, с которыми можно действительно попрактиковать самый настоящий разговор на иностранном языке.Встретиться с носителями языка можно в том числе на тематических встречах. Так, в начале ноября здесь состоится лекция американского преподавателя Брэндона Нортона. На ней он обещает рассказать студентам и гостям "Американского дома" о своей жизни на Родине, поделиться советами по изучению английского.тел. (4922) 77-90-05Александра Лебедикова, Алексндр Чунаев, "Вести-Владимир"