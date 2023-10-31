Фигурант оказывал содействие в незаконной миграции на территорию Российской Федерации путем заключения иностранцами фиктивных браков.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (пособничество в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). В совершении преступления подозревается 36-летний уроженец одной из среднеазиатских республик.Противоправная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.По версии следствия, подозреваемый, действуя в составе группы, оказывал содействие выходцам из стран СНГ в оформлении разрешений на временное проживание в упрощенном порядке на основании заключения фиктивных браков с гражданками России.Установлено, что в период с 2018 по 2020 г. таким образом легализовалось более 30 иностранцев, которые в настоящее время проверяются правоохранительными органами.Уголовное дело в отношении двух других членов группы расследуется следователями ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отдельном производстве.