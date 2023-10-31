Во Владимирской области сотрудники больницы продали налево казенный УАЗ. УФСБ России по...

Во Владимирской области сотрудники больницы продали "налево" казенный УАЗ.УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с СУ СК России по Владимирской области и региональной Прокуратурой пресечена противоправная деятельность двух сотрудников ГБУЗ ВО «Петушинская РБ» - хищение вверенного имущества с использованием служебного положения.По предварительным данным, заведующий автохозяйством и работник гаража Петушинской районной больницы, действуя по предварительной договоренности, продали принадлежащий медицинской организации автомобиль марки УАЗ жителю Петушков за 170 000 рублей, распорядившись полученными средствами по своему усмотрению.Причинив ГБУЗ ВО «Петушинская РБ» ущерб на указанную сумму, подельники распорядились средствами по своему усмотрению.Следователями СК фигурантам предъявлено обвинение. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование проводится при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Также при проверке соблюдения бюджетного законодательства выявлены эпизоды мошенничества при исполнении заключенных договоров со сторонними ИП на ремонт транспортных средств. Выявлена поставка некачественных деталей и расходников, а также не исполнение оговоренных в документации работ.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и по этим фактам.Фото: https://www.pxfuel.com