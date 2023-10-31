Во Владимирской области вынесен приговор за мошенничество в особо крупных размерах при...

Во Владимирской области вынесен приговор за мошенничество в особо крупных размерах при рекультивации городской свалки.Уголовное дело возбуждено по требованию прокурора после отмены им постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, подчеркнула пресс-служба облпрокуратуры.Петушинским райсудом установлено, что в 2020 году ООО «Гарант-Строй» в рамках реализации национального проекта «Экология» выполняла работы по рекультивации Петушинской городской свалки. И гендиректор предприятия, Фридона Басария, Осужденный, достоверно осознавая факт невыполнения отдельных видов работ, оформил акты их приемки и счета на оплату.После чего передал документы в администрацию Петушинского района. В итоге, ООО «Гарант-Строй» было перечислено более миллиона рублей за фактически не выполненные им работы. Требования о взыскании с осужденного оставшейся суммы ущерба в размере более 400 тысяч рублей возвращены подсудимым в добровольном порядке в ходе судебного следствия.Свою аину подсудимый признал. Для возмещения ущерба в администрацию Петушинского района было перечислено 600 тысяч рублей.Виновный приговорен 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. И штрафу в 300 тыс рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com